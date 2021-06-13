В Крыму будут искать собственников недвижимости, не внесенной в Единый госреестр

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В Республике Крым, как и по всей Российской Федерации, начнут выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомрегистра по Республике Крым.

29 июня 2021 года вступает в силу Федеральный закон № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он направлен на выявление собственников и иных правообладателей недвижимого имущества для внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и вовлечению имущества в налоговый оборот. Полномочиями по выявлению таких правообладателей и направлению информации в Госкомрегистр наделены органы местного самоуправления.

Порядок выявления собственников недвижимости включает в себя анализ архивных данных, направление запросов в органы государственной власти, организации и нотариусам. При этом федеральный закон не ограничивает граждан в возможности зарегистрировать права на имущество по своему усмотрению.

«Общий принцип принятых поправок – если вы по каким-то причинам не зарегистрировали свое ранее возникшее право на недвижимость, рано или поздно государство внесет в ЕГРН сведения о ваших имущественных правах. Поэтому если нет объективных препятствий для визита в МФЦ с правоустанавливающими документами, лучше это сделать самому владельцу или его законному представителю по доверенности. Отмечу, что наполнение ЕГРН полными и точными сведениями о недвижимости — в интересах собственников, особенно при возникновении каких-либо спорных ситуаций. Государственная регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке», — пояснила председатель Госкомрегистра Крыма Инна Смаль.

По данным Минэкономразвития России в стране насчитывается 25 миллионов объектов недвижимости, права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ от 21.07.1997г. и признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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