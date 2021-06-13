Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +25
море +18

Происшествия

Симферопольцу грозит пять лет тюрьмы за мошенничество с авиабилетами

10:07 воскресенье, 13 июня 2021
Симферополь

Сотрудники полиции задержали 29-летнего симферопольца по подозрению в мошенничестве с авиабилетами.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мужчину задержали после обращения 35-летней жительницы крымской столицы. Женщина объяснила, что на одном сайте заказала авиабилеты со скидкой и перечислила более 30 тысяч рублей через интернет-банкинг, однако билеты ей не доставили и деньги не вернули.  

Подозреваемый дал признательные показания. Он присвоил себе деньги пострадавшей через фиктивный сайт и потратил их на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин обманул доверчивых покупателей на четверть миллиона рублей. 27-летний крымчанин предстанет перед судом по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана.

Симферополец попался на крупной краже овощей. В дежурную часть полиции Симферополя обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что ночью неизвестные похитили крупную партию овощей, предназначенных для розничной продажи.

В Крыму опять кражи на кладбищах: воруют оградки. В дежурную часть МВД Красногвардейского района Крыма поступило заявление от 34-летней жительницы района о том, что с могилы ее умершего родственника было похищено металлическое ограждение.

Мошенники в мессенджерах и соцсетях разводят крымчан на сотни тысяч рублей. За три дня в полицию поступило 12 заявлений граждан, которые стали жертвой дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 388 тысяч рублей.

Общество
Какой сегодня праздник 13 июня

Какой сегодня праздник 13 июня фото

Сегодня, 13 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения

Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения

Жители части России вряд ли сами могут угадать значение этих слов и выражений.

Общество
Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды

Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды

Глава Гидрометцентра Вильфанд: Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды.

Водный кризис
Российский гидрогеолог считает, что нужно «забыть о добыче воды из Азовского моря»

Российский гидрогеолог считает, что нужно «забыть о добыче воды из Азовского моря»

Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что о добыче пресной воды из-под дна Азовского моря «можно забыть».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации