Происшествия
Симферопольцу грозит пять лет тюрьмы за мошенничество с авиабилетами
Сотрудники полиции задержали 29-летнего симферопольца по подозрению в мошенничестве с авиабилетами.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Мужчину задержали после обращения 35-летней жительницы крымской столицы. Женщина объяснила, что на одном сайте заказала авиабилеты со скидкой и перечислила более 30 тысяч рублей через интернет-банкинг, однако билеты ей не доставили и деньги не вернули.
Подозреваемый дал признательные показания. Он присвоил себе деньги пострадавшей через фиктивный сайт и потратил их на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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