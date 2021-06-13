Севастопольцам будут два дня подряд отключать свет

Запланированы ремонтные работы, опубликован список адресов.

В Севастополе два дня подряд будут отключать электричество в связи с производством неотложных ремонтных работ, сообщила пресс-служба «Севастопольэнерго».

14 июня электричество отключат с 08:00 до 12:00 на улице Маринеско Александра, 1.

15 июня без света с 09:00 до 17:00 останутся жители улиц Куликово Поле, 1, 3, Тараса Шевченко, 8в, 8г, Пожарова, 20/1, 20/2, переулок Крепостной, 4б; село Орлиное: переулок Форосский, 4, 8, 5-7, улицы Кедровая, 2, Тюкова, 62, 64, Родниковская, 2в, 1, Евгении Грунской, 16-22, 1-5, Кипарисовая, 10-22, 9-11, Трактористов, 2-12, 1-19.

Кроме того, электричество в этот день с 09:00 до 18:00 отключат в селе Орловка: улицы Приморская, 20-82, 21-55, Дорожная, 26, 19-25, Клубная, 2, 10, 1-27, Школьная, 2, 4, 1-7.

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