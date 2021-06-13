Севастопольская полиция пересела на «байки»

На площади Нахимова в Севастополе прошел первый в новейшей истории города смотр личного состава полиции города героя.

Также сотрудникам были переданы ключи от новых служебных автомобилей – автопарк севастопольской полиции пополнился 10 машинами «LADA Vesta», УАЗ «Патриот», KIA Sorento и Toyota RAV4.

По словам начальника УМВД по Севастополю Павла Гищенко, в 2021 году в Севастополе ожидается более двух миллионов туристов, в связи с чем собственный личный состав полиции города-героя – свыше 2000 человек - был расширен за счет коллег из других регионов.

В помощь из других регионов прислано 100 человек, которые найдут применение своим талантам на площадках, где нужно усиление – в том числе на пляжах и в общественных пространствах.

ГИБДД, подчеркнул Павел Гищенко, к выполнению задач также готовы – «на вооружении» у дорожной инспекции состоит более 40 машин, также в наличии специальный мотовзвод из 15 сотрудников.

Павел Гищенко отметил, что ГИБДД оснащены «транспортными средствами с серьезными двигателями и серьезными возможностями», что позволит эффективно пресекать любые противоправные деяния на дорогах.

Наиболее ответственными для себя событиями городская полиция видит День флота и следующее за ним «Байк-шоу».

Также, сообщил глава полиции Севастополя, продолжается активное использование аппаратного комплекса «Безопасный город» - в данный момент, к нему подключено 360 камер в ключевых точках Севастополя и это число растет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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