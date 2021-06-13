Россияне стали чаще умирать от алкоголя и психических расстройств

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В 2020 году в России от употребления алкоголя умерло более 50 тыс. человек.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Годом ранее алкоголь был причиной смерти 47 427 человек. При этом в 2019 году зафиксировали снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом, когда от этого умерли 48 786 человек.

Также в прошлом году выросло число смертей из-за психических расстройств и расстройств поведения – 24 159 человек (в 2019 году – 19 440 россиян).

В то же время ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне стали меньше употреблять табак и алкоголь, что повлияло на продолжительность жизни.

По его словам, с 2019 года розничные продажи сигарет снизились на 6%, а объем потребления алкоголя на человека снизился с 10,6 литров до 9,4 литров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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