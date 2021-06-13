Водный кризис
Развитие сюжета: Спикер Верховной рады не исключил подачу воды в Крым ● Летние ливни не принесли Крыму воду ● Не все так просто: вода из-под Азовского моря непригодна для питья ● Фото со спутника не подтвердили течь дамбы в Северо-Крымском канале ● Крыму предрекли новую засуху через год
Российский гидрогеолог считает, что нужно «забыть о добыче воды из Азовского моря»
фото © Новости Крыма
Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что о добыче пресной воды из-под дна Азовского моря «можно забыть».
«Давайте забудем о добыче воды из Азовского моря. Это такой же проект, как опускать облака. Можно и Средиземное море выпаривать и отправлять воду в Крым. Какая разница, где нагревать? А можем в Атлантическом океане подогреть. Нет, это речь идет о полуострове. То, что там находится под Азовским и под Черным морем, это мы знаем, мы этим занимались... Они сейчас будут делать балансовую карту – какие водоносные горизонты, где они будут, на какой глубине, какая минерализация, насколько она пригодна в питьевом водоснабжении без доочистки воды», – сказал Медовар.
Напомним, 11 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обнаруженная под дном Азовского моря пресная вода не пригодна для подачи в водопроводные сети Крыма.
5 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для обеспечения Крыма водой с июля начнут бурить скважины в Азовском море.
В июне Хуснуллин заявил, что геологоразведка, которая ведется в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода.
Российское правительство сообщало ранее о планах выделить Крыму и Севастополю еще 5 млрд рублей на ликвидацию потерь в сетях водоснабжения.
Минэкономразвития России сообщило 20 апреля, что Крыму и Севастополю выделили дополнительно средства в виде субсидии из резервного фонда российского правительства в объеме 1,134 и 2,148 млрд рублей соответственно. Данные средства, как уточнили в министерстве, предназначены для решения проблем с водоснабжением.
Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, находясь в Крыму, заверил, что полуостров «обеспечен водой на ближайшие годы». Он также анонсировал на начало лета старт работ по бурению скважин для обеспечения полуострова технической водой.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Росгеологии рассказали, как продвигаются работы по поиску пресной воды для Крыма под Азовским морем. Глава Росгеологии Сергей Горьков рассказал о том, как продвигаются работы по поиску питьевой воды для Крыма на дне Азовского моря.
В Ялте опять заговорили о набережной от Ливадии до грузового порта. До конца 2021 года в Ялте будут обследованы парки, виноградники и прибрежная зона от мыса Айя до Алушты для того, чтобы выявить потенциальные объекты культурного наследия и включить их в соответствующих реестр.
Музей обороны Севастополя объяснил выбор картины для брендовых сумок. Музей обороны Севастополя занялся маркетингом и серьезно усилил продажу сувениров — что было воспринято позитивно не всеми.
«Ворота Крыма» вошли в пятерку самых зловещих мест. Керчь вошла в пятерку самых зловещих городов.
Какой сегодня праздник 13 июня фото
Сегодня, 13 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения
Жители части России вряд ли сами могут угадать значение этих слов и выражений.
Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды
Глава Гидрометцентра Вильфанд: Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды.
В Симферополе прогремел мощный взрыв
В Симферополе прогремел взрыв. Довольно мощный.
9 июня
Российский гидрогеолог считает, что нужно «забыть о добыче воды из Азовского моря»
Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что о добыче пресной воды из-под дна Азовского моря «можно забыть».