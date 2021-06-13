Российский гидрогеолог считает, что нужно «забыть о добыче воды из Азовского моря»

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Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что о добыче пресной воды из-под дна Азовского моря «можно забыть».

«Давайте забудем о добыче воды из Азовского моря. Это такой же проект, как опускать облака. Можно и Средиземное море выпаривать и отправлять воду в Крым. Какая разница, где нагревать? А можем в Атлантическом океане подогреть. Нет, это речь идет о полуострове. То, что там находится под Азовским и под Черным морем, это мы знаем, мы этим занимались... Они сейчас будут делать балансовую карту – какие водоносные горизонты, где они будут, на какой глубине, какая минерализация, насколько она пригодна в питьевом водоснабжении без доочистки воды», – сказал Медовар.

Напомним, 11 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обнаруженная под дном Азовского моря пресная вода не пригодна для подачи в водопроводные сети Крыма.

5 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для обеспечения Крыма водой с июля начнут бурить скважины в Азовском море.

В июне Хуснуллин заявил, что геологоразведка, которая ведется в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода.

Российское правительство сообщало ранее о планах выделить Крыму и Севастополю еще 5 млрд рублей на ликвидацию потерь в сетях водоснабжения.

Минэкономразвития России сообщило 20 апреля, что Крыму и Севастополю выделили дополнительно средства в виде субсидии из резервного фонда российского правительства в объеме 1,134 и 2,148 млрд рублей соответственно. Данные средства, как уточнили в министерстве, предназначены для решения проблем с водоснабжением.

Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, находясь в Крыму, заверил, что полуостров «обеспечен водой на ближайшие годы». Он также анонсировал на начало лета старт работ по бурению скважин для обеспечения полуострова технической водой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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