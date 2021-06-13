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Коронавирус в Крыму

Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму

09:58 воскресенье, 13 июня 2021
Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © Новости Крыма

За 12 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4915 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 57 человек, выздоровевших за весь период - 41 630 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 11 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции.

Вирус мутировал: лечить COVID-19 в России стало сложнее. Бороться с коронавирусом стало сложнее из-за того, что некоторые пациенты не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии.

Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину. Число жителей Крыма, которые проходят вакцинацию китайским препаратом «Коронавак» или записываются на нее в Херсонской области, растет и по состоянию на утро 11 июня составляет семь человек против двух неделю назад.

Приехали: в Ялте отмечается рост заболеваемости после майских выходных. Длинные майские праздники «расслабили» крымчан, которые перестали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, что привело к росту заболеваний и обращений за амбулаторной помощью.

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