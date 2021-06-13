Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 13 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 13 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 74 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 83 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 78 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 27, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью около 14 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 20, в Севастополе - 18, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 18, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 17, в Сочи - 20, в Турции - 23, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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