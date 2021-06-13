Власть
Поклонская думает, что пригласила Грету Тунберг в Форос
фото © eadaily.com
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская пригласила эко-активистку Грету Тунбрег в Крым, а именно – в Форосский парк.
Приглашение она озвучила в интервью РИА Новости.
Она отметила, что на полуострове необходимо открыть международную экологическую площадку.
«Образовательные и развивающие площадки важны для молодежи, а на полуострове все для этого есть в плане природы и климата. Можно сделать специализированную площадку по защите экологии и климата, приглашать туда ребят из разных стран. Грету Тунберг, например, пригласить, Форосский и другие парки ей показать», - сказала Наталья Поклонская.
Напомним, в феврале на территории Форосского парка начались строительные работы. Как пояснили в министерстве экологии республики, в парке началось создание детского спортивного лагеря «Ак-Барс», для нужд которого будут построены три корпуса и реконструированы еще два.
Глава Крыма Сергей Аксенов лично выехал в Форос, проинспектировал строительные работы, после чего сообщил, что все документы по строительству детского лагеря в порядке и никаких нарушений пока не выявлено. Позже по факту уничтожения зеленых насаждений в парке было возбуждено уголовное дело.
По решению властей Крыма строительство комплекса «Ак Барс» остановлено до осени в связи со вступлением в силу с 1 июня запрета на проведение любых строительных работ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Путин разрешил крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий крымчанам без ограничений занимать государственные должности.
Аксенов признался, что не пошел бы в науку. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал научных работников героическими энтузиастами.
Аксенову стало очень громко и он начал поход на нарушителей тишины. Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз признал, что в республике не соблюдаются законы и не выполняются его распоряжения. На этот раз речь идет о «законе о тишине», который грубо игнорируется. Особенно во время туристического сезона.
На границу с Крымом приехали иностранные дипломаты. Посол Швейцарии и дипломаты Великобритании обсудили вопросы безопасности на границе Крыма с Украиной.
Крым может стать Меккой для аномальщиков
Сообщения об известных странных существах фиксировались и на полуострове.
Аксенов вспомнил о «лихих девяностых»
Губернатор Крыма заявил, что «Россия прошла трудный путь за годы после принятия декларации о суверенитете».
В России пообещали сажать в тюрьму за ношение футболок сборной Украины
В Санкт-Петербурге, где пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу, проверят торговые точки, продающие атрибутику и спортивную форму команд стран-участников ЧЕ.
Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной
Уже привитым «Спутником» россиянам через какое-то время может понадобиться ревакцинация уже другим препаратом.
9 июня
Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму
8 часов назад
Какой сегодня праздник 13 июня фото
Сегодня, 13 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.