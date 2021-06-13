Поклонская думает, что пригласила Грету Тунберг в Форос

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Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская пригласила эко-активистку Грету Тунбрег в Крым, а именно – в Форосский парк.

Приглашение она озвучила в интервью РИА Новости.

Она отметила, что на полуострове необходимо открыть международную экологическую площадку.

«Образовательные и развивающие площадки важны для молодежи, а на полуострове все для этого есть в плане природы и климата. Можно сделать специализированную площадку по защите экологии и климата, приглашать туда ребят из разных стран. Грету Тунберг, например, пригласить, Форосский и другие парки ей показать», - сказала Наталья Поклонская.

Напомним, в феврале на территории Форосского парка начались строительные работы. Как пояснили в министерстве экологии республики, в парке началось создание детского спортивного лагеря «Ак-Барс», для нужд которого будут построены три корпуса и реконструированы еще два.

Глава Крыма Сергей Аксенов лично выехал в Форос, проинспектировал строительные работы, после чего сообщил, что все документы по строительству детского лагеря в порядке и никаких нарушений пока не выявлено. Позже по факту уничтожения зеленых насаждений в парке было возбуждено уголовное дело.

По решению властей Крыма строительство комплекса «Ак Барс» остановлено до осени в связи со вступлением в силу с 1 июня запрета на проведение любых строительных работ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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