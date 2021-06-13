Общество
Почти все водители Крыма ругаются за рулем
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Автомобильный сайт Дром провел опрос среди водителей и выяснил, что 89% автолюбителей Крыма ругаются за рулем.
Только 11% опрошенных отметили, что всегда сохраняют спокойствие на дороге.
Большинство автолюбителей полуострова — 65% — ругаются на других водителей. Довольно часто — в 38% случаев — автолюбители ругаются на пешеходов.
Каждый четвертый опрошенный отметил, что недоволен поведением на дороге водителей автобусов. А 19% злятся на водителей такси и грузовиков. На мотоциклистов ругаются 21% водителей, а на велосипедистов — 19%. Также автолюбители Крыма ругаются на дорожные службы (17%) и на сотрудников ГИБДД (18%).
В среднем по стране результаты полностью схожи — 89% ругаются за рулем, 11% сохраняют спокойствие. Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулем. Самые спокойные автолюбители проживают в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае.
Всероссийский опрос проводился с 21 по 31 мая 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 11 135 человек.
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