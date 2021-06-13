Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +25
море +18

Общество

Почти все водители Крыма ругаются за рулем

10:51 воскресенье, 13 июня 2021
Почти все водители Крыма ругаются за рулем

фото © autotheme.info

Автомобильный сайт Дром провел опрос среди водителей и выяснил, что 89% автолюбителей Крыма ругаются за рулем.

Только 11% опрошенных отметили, что всегда сохраняют спокойствие на дороге.

Большинство автолюбителей полуострова — 65% — ругаются на других водителей. Довольно часто — в 38% случаев — автолюбители ругаются на пешеходов.

Каждый четвертый опрошенный отметил, что недоволен поведением на дороге водителей автобусов. А 19% злятся на водителей такси и грузовиков. На мотоциклистов ругаются 21% водителей, а на велосипедистов — 19%. Также автолюбители Крыма ругаются на дорожные службы (17%) и на сотрудников ГИБДД (18%).

В среднем по стране результаты полностью схожи — 89% ругаются за рулем, 11% сохраняют спокойствие. Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулем. Самые спокойные автолюбители проживают в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае.

Всероссийский опрос проводился с 21 по 31 мая 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 11 135 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В районе Московского рынка Симферополя планируют изменить схему движения грузовиков. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил рассмотреть возможность перенаправления потока грузовых автомобилей, обеспечивающих работу Московского рынка в Симферополе.

В аэропорту «Симферополь» сообщили об открытии транзитного рейса в Армению через Владикавказ. В аэропорту «Симферополь» объявили об открытии нового транзитного рейса в Ереван (Армения) через Владикавказ (Россия) с 15 июня.

Власти Ялты пообещали запустить еще более сотни городских автобусов. Выход на муниципальные маршруты еще более 100 автобусов ожидается в Ялте до 5 июля.

В Севастополе могут появиться двухэтажные голубые автобусы. Депутаты заксобрания считают, что имеет смысл запустить в Севастополе двухэтажные автобусы.

Общество
Какой сегодня праздник 13 июня

Какой сегодня праздник 13 июня фото

Сегодня, 13 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения

Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения

Жители части России вряд ли сами могут угадать значение этих слов и выражений.

Общество
Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды

Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды

Глава Гидрометцентра Вильфанд: Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды.

Водный кризис
Российский гидрогеолог считает, что нужно «забыть о добыче воды из Азовского моря»

Российский гидрогеолог считает, что нужно «забыть о добыче воды из Азовского моря»

Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что о добыче пресной воды из-под дна Азовского моря «можно забыть».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации