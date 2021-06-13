Водный кризис
Развитие сюжета: Российский гидрогеолог считает, что нужно «забыть о добыче воды из Азовского моря» ● Спикер Верховной рады не исключил подачу воды в Крым ● Летние ливни не принесли Крыму воду ● Не все так просто: вода из-под Азовского моря непригодна для питья ● Фото со спутника не подтвердили течь дамбы в Северо-Крымском канале
На водохранилищах Крыма сбрасывают излишки непригодной для питья воды
фото © Крым.реалии
За два месяца Белогорское водохранилище потеряло 15 % ресурса. Воду из него сбрасывают в реку Биюк-Карасу, что пополняет Северо-Крымский канал и доставляет самый ценный ресурс прошедшей зимы в восточный Крым – в Феодосию, Судак и Керчь.
Жесткая вода Белогорского водохранилища не используется для питья и приготовления еды – ее требуется смешивать с более мягкой. Поэтому искусственное озеро используют для полива сельскохозяйственных культур, объяснил эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму». Сброс воды из водоема позволяет произвести это смешивание и уменьшить минерализацию. Эксперт отметил, что это снижает нагрузку на подземные водозаборы и питает весь восточный Крым. При этом Белогорское водохранилище остается самым наполненным в сравнении с Симферопольским и Партизанским.
Также Анатолий Копачевский озвучил идею создать водохранилища по течению Салгира после крымской столицы – последние ливни, прошедшие по центральной части полуострова и потопившие часть Симферополя по большей части вместе с течением реки ушли в залив Сиваш.
Однако часть воды впиталась, попала в подземные источники, добавил в эфире радиостанции заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко. Он сообщил, что в начале июня дневной приток в крымские водохранилища зафиксирован выше, чем забор из них. По мнению эксперта, низкие температуры сейчас дополняют благоприятную картину: испаряемость жидкости с поверхности меньше, чем в жару.
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