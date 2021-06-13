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Власть

Любитель слов-паразитов Аксенов возглавит совет по русскому языку

09:28 воскресенье, 13 июня 2021
Любитель слов-паразитов Аксенов возглавит совет по русскому языку

фото © Газета.Ру

Крымские власти в данном случае решили на самом деле крепко взяться за чистоту речи.

В Крыму решили создать совет по вопросам русского языка и усовершенствованию языковой политики. Указ об этом подписал губернатор региона Сергей Аксенов.

Новый совет Аксенов решил возглавить лично. Отметим, что губернатор в публичных выступлениях постоянно использует слова, не несущие смысловой нагрузки – так называемые слова-паразиты: «коллеги», «в данном случае», «на самом деле» и так далее.

В состав совета также решили включить министров, депутатов и представителей общественной палаты республики.

Отмечается, что совет при губернаторе будет предоставлять консультации и координировать политику по языковым вопросам.

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