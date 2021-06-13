Крымчане смогут увидеть звездопад Персеиды

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В воскресенье 13 августа можно будет наблюдать яркое космическое зрелище — метеорный поток Персеиды.

Об этом сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.

«В этот день ожидается хорошая видимость. На небе можно будет наблюдать 150 метеоров в час. В Крыму тоже можно будет проследить за этим событием. Хороший обзор гарантирован при благоприятных погодных условиях», - отметил он.

Лазаренко рекомендует выбирать для наблюдения сельскую местность или побережье. Главное, чтобы не было городских огней.

А в декабре 2021 года ученое сообщество ожидает появление кометы Леонардо. Она будет видна в телескоп или через бинокль.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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