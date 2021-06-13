Общество
Крым может стать Меккой для аномальщиков
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Сообщения об известных странных существах фиксировались и на полуострове.
Крым с давних времен окутан не только мифами и легендами, но и фантастическими рассказами о встречах с таинственными существами, именуемыми в каждом народе по-разному. Есть ли гоминиды на полуострове — вопрос, оказывается, открытый.
Для тех, кто интересуется аномальными явлениями, полуостров может стать настоящей Меккой.
Крым разрушил все теории
Как рассказал российский исследователь аномальных явлений и охотник за тайнами Дмитрий Савва, одна из интригующих загадок в Крыму — это существование гоминида. Относится он к человекообразным существам.
В простонародье это существо имеет много названий — леший, снежный человек, бигфут, сисимит, каптар, аламасты, менкв и так далее. Оно под разными названиями есть во множестве преданий, что уже делает этот объект для исследований интересным.
Так как первые сообщения о нем поступили из заснеженных Гималаев, то к нему и прикрепилась распространенная кличка «снежный человек». Но как оказалось, она не совсем соответствует действительности — сообщения о встречах с этим загадочным существом приходили и из других точек мира, в том числе и из солнечного Крыма.
Что же касается крымского гоминида, то в СССР изучение этого существа в регионе было «белым пятном». Из-за того, что на полуострове нет ни огромных приматов, ни тем более медведей, сообщения о встречах с таинственными существами здесь носили особый характер и порождали целый пласт новых фантастических версий о происхождении гоминида, объясняет исследователь тайн и аномалий.
«Исследователи выявили наличие сообщений о встречах со снежным человеком в Крыму, что в какой-то степени подрывало версию о кормовой базе питания этих существ и версию о неизвестном виде приматов в целом. Еще усиливало интерес к сообщениям именно из Крыма то, что, например, с медведем его перепутать здесь точно не могли», — рассказывает Дмитрий Савва.
Сойдите с дороги
По словам исследователя, можно ли встретить на полуострове «снежного человека» или нет — вопрос открытый. Однако таких встреч лучше избегать, так как любое существо, которое физически сильнее человека, может представлять опасность.
«Моя практика показывает, что стоит бояться таких встреч. Когда я был в экспедиции на Перевале Дятлова, что на Северном Урале, где, как считается, обитает самый свирепый тип гоминидов-людоедов, местный мансиец рассказывал мне, как его родственники пострадали от такой встречи. Она закончилось для людей трагично», — предупреждает Савва.
В преданиях хантов и манси говорится, что менквов, как их называют уральцы, создали верховные божества, когда предприняли попытку сотворить человека. При этом боги оставили их жить, сделав лесными духами и хранителями тайги. На Урале местные жители передают из поколения в поколение информацию о местах обитания гоминидов и селятся подальше от них. Да, и само существо не очень ждет встречи с людьми.
Крымский же гоминид, исходя из сообщений, не свиреп и не питается людьми.
«Судя по сообщениям, существо само пытается отпугнуть человека. Поэтому, в случае, если вы почувствовали страх из ниоткуда, нужно просто уйти. Если существо, которое вам встретится, посчитает вас опасным, оно может напасть, поэтому необходимо покинуть ареал обитания и не спровоцировать агрессию», — советует исследователь.
Лучше, конечно, не встречать на пути такое существо, поэтому если вы вдруг увидели подозрительные следы, сойдите с тропы.
Кровососы и вампиры
Ходят легенды о том, что в Крыму не только встречаются гоминиды, но и чупакабры. Питаются чупакабры кровью животных. Из Крыма сообщения поступали на счет уничтожения поголовий кроликов, их трупы находили фермеры полностью обескровленными, вспоминает наш собедник.
«Это явление затронуло и Крым. Волна таких явлений началась с восточной Европы и закончилась примерно на территории Урала. С чем было оно связано — сказать сложно, есть разные версии и о военных разработках с созданием управляемых животных, которых можно забрасывать в тыл врага для уничтожения провианта, и вплоть до вирусного происхождения», — рассказывает исследователь.
Что немаловажно и интересно — к людям чупакабра не проявляла агрессию, будто была команда «не трогать человека».
Кто сосет кровь из животных, а также что за огромное существо бродит по крымскому лесу, остается фантастикой. Хотя, пожалуй, стоит помнить, что вторгаться в личное пространство любого живого создания опасно.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Крым может стать Меккой для аномальщиков
Сообщения об известных странных существах фиксировались и на полуострове.
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