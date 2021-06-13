Какой сегодня праздник 13 июня

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Сегодня, 13 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работников текстильной и легкой промышленности России

Ежегодно во второе воскресенье июня в России отмечается День работников текстильной и легкой промышленности, установленный Указом Президента РФ №1111 от 17 июня 2000 года.

Этот профессиональный праздник ведет свою историю еще со времен существования СССР, когда он также праздновал во второе воскресенье июня, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

К основным отраслям легкой промышленности традиционно относят текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленности, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.

День святого Антония, покровителя влюбленных, животных и всех отчаявшихся

13 июня религиозное католическое население празднует День Святого Антония, покровителя влюбленных, животных и всех отчаявшихся.Этот человек был одним из самых уважаемых в католическом вероисповедании. При жизни Святой Антоний был священником, позже изменил вере и стал францисканцем. При крещении в эту веру получил монашеское имя - Антоний.

При жизни он много путешествовал. В том числе и в Северную Африку с миссионерскими целями. Но здесь он не пробыл долго. Вследствие тяжелой болезни ему пришлось отправиться в Италию.

После его смерти осталась память о нем не только как о священнике и проповеднике. Он прославился как чудотворец, поскольку с помощью бога обращал на путь истинный грешников. После его смерти и приобщению его к лику святых в молитвах к Антонию стали обращаться многие. Просящие и молящиеся просили не только об исцелении, но и возвращении моральных ценностей и помощи в семейных делах.

Еремей Бобовник (Еремей Распрягальник)

Народный праздник «Еремей Распрягальник» отмечается 13 июня (по старому стилю - 31 мая). В церковном календаре это день почтения памяти двух святых: апостола от 70-ти Ерма (Ермия) Далматского, епископа и мученика Ермия Команского. Другие названия праздника: «Еремей-бобовник», «Еремеев день». Название «бобовник» праздник получил за то, что в этот день было принято сажать бобовые, а «распрягальник» - за то, что в это время заканчивался сев и крестьяне распрягали коней.

Также сегодня, 13 июня, отмечают такие праздники:

- Международный день распространения информации об альбинизме (International Albinism Awareness Day)

- Международный день натуриста (День нудиста)

- Праздник куролесов

- День маленького путешествия

- День рождения булавки

- День швейной машинки (Sewing Machine Day)

- Всемирный день бамии (World Okra Day)

- День кухонного недотепы (National Kitchen Klutzes of America Day) в США

- День венгерских изобретателей

- День памяти мучеников в Ираке

- День военной жандармерии в Польше

Сегодня именины празднуют: Евстафий, Ермий, Роман, Евсевий, Ерм, Христина, Поликарп, Харлампий, Маг, Петронилла, Телетий, Филик, Философ.

Что происходило 13 июня в прошлые годы

922 - в Волжской Булгарии прошла церемония официального принятия Ислама в качестве государственной религии.

1373 - Англия и Португалия подписали договор о союзе (старейший в мире).

1625 - состоялся брак короля Англии Карла I Стюарта и Генриетты Марии де Бурбон, дочери Генриха IV, короля Франции.

1752 - Логстаунским договором земли ирокезов и делаваров к югу от реки Огайо переданы в распоряжение английской колонии Вирджиния.

1782 - в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство (казнена Анна Гельди)

1837 - цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II) вступил в пределы Сибири. Достигнув 15 июня Тобольскаконечной точки путешествия в Азии, наследник со свитой на следующий день повернули обратно. Сибирь произвела на великого князя крайне благоприятное впечатление.

1857 - в Лондоне Герцен выпустил первый номер журнала «Колокол», первого русского оппозиционного издания.

1912 - в Москве торжественно открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III, ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

1917 - провозглашение «автономной Украины». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой.

1920 - Почтовой службой Соединенных Штатов принято правило, запрещающее отправку детей посылками.

1926 - двенадцати дней от роду Норма Джин Мортенсон (будущая Мэрилин Монро) была отдана матерью приемным родителям.

1934 - В Венеции состоялась встреча Гитлера и Муссолини.

1942 - президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических службпозже ставшего Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

1949 - университет Калифорнии обязал всех своих преподавателей и служащих принять антикоммунистическую клятву.

1966 - Ватикан отменил «Список запрещенных книг», введенный еще в 1557 г.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 июня. Какие праздники будут завтра?

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