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Общество

Исследователи установили имена 2000 воинов, павших в Крымской войне

12:53 воскресенье, 13 июня 2021

Исследователи Крымского федерального университета получили данные о ранее неизвестных защитниках полуострова во время Крымской войны. Специалисты уточнили места захоронения солдат и готовят к установке 15 стел с именами погибших.

Об этом сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Сведения получены из документов XIX века. Инициативная группа изучила «метрические книги», сделанные священнослужителями, которые проводили отпевание павших солдат. Отсканированные записи находились в районном центре Тюменской области, и доступ к ним был получен по запросу Крымской Епархии.

«Сейчас в нашем распоряжении уже более 2000 имен и фамилий защитников Севастополя. Нам теперь известно, откуда они родом, их звания, семейное положение и точные места погребения. Сегодня на территории полуострова известно несколько братских кладбищ, и на некоторых отсутствуют любые данные. Мы уже создали 15 гранитных стел с полученной нами информацией, они будут установлены в Бахчисарае. Там сейчас нет даже памятного знака, и это в том месте, где похоронено от 2000 до 4000 воинов», – рассказал Геннадий Самохин.

Проведя анализ архивных документов, специалисты КФУ смогли локализовать захоронения русских солдат в 22 населенных пунктах Крымского полуострова. Среди погребенных были и  рядовые из крепостных крестьян, и дворяне, и даже генерал-майор. Сейчас метрические записи занесены в электронную таблицу и переведены на русский язык.

«Бахчисарай будет только первой точкой, мы хотим привлечь все регионы Крыма. Установка памятных знаков особенно интересна в Старом Крыму, так как с трассы «Таврида» было бы видно воинское кладбище времен Крымской войны. Также продолжается наша работа в области определения мест захоронений, так как на сегодня хорошо известны только крупные кладбища, а менее значительные определены размыто. Пример – село Танковое Бахчисарайского района. Мы только знаем, что там похоронены защитники Крыма, а чтобы конкретизировать, нужно содействие историков и необходима работа со старинными картами», – добавил ученый.

По словам Геннадия Самохина, для дальнейшей работы необходимо привлечь историков и графологов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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