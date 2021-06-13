Исследователи установили имена 2000 воинов, павших в Крымской войне

Исследователи Крымского федерального университета получили данные о ранее неизвестных защитниках полуострова во время Крымской войны. Специалисты уточнили места захоронения солдат и готовят к установке 15 стел с именами погибших.

Об этом сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Сведения получены из документов XIX века. Инициативная группа изучила «метрические книги», сделанные священнослужителями, которые проводили отпевание павших солдат. Отсканированные записи находились в районном центре Тюменской области, и доступ к ним был получен по запросу Крымской Епархии.

«Сейчас в нашем распоряжении уже более 2000 имен и фамилий защитников Севастополя. Нам теперь известно, откуда они родом, их звания, семейное положение и точные места погребения. Сегодня на территории полуострова известно несколько братских кладбищ, и на некоторых отсутствуют любые данные. Мы уже создали 15 гранитных стел с полученной нами информацией, они будут установлены в Бахчисарае. Там сейчас нет даже памятного знака, и это в том месте, где похоронено от 2000 до 4000 воинов», – рассказал Геннадий Самохин.

Проведя анализ архивных документов, специалисты КФУ смогли локализовать захоронения русских солдат в 22 населенных пунктах Крымского полуострова. Среди погребенных были и рядовые из крепостных крестьян, и дворяне, и даже генерал-майор. Сейчас метрические записи занесены в электронную таблицу и переведены на русский язык.

«Бахчисарай будет только первой точкой, мы хотим привлечь все регионы Крыма. Установка памятных знаков особенно интересна в Старом Крыму, так как с трассы «Таврида» было бы видно воинское кладбище времен Крымской войны. Также продолжается наша работа в области определения мест захоронений, так как на сегодня хорошо известны только крупные кладбища, а менее значительные определены размыто. Пример – село Танковое Бахчисарайского района. Мы только знаем, что там похоронены защитники Крыма, а чтобы конкретизировать, нужно содействие историков и необходима работа со старинными картами», – добавил ученый.

По словам Геннадия Самохина, для дальнейшей работы необходимо привлечь историков и графологов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Люди заселили Крым на две тысячи лет раньше, чем думали. О древнем поселении там, где должен пройти севастопольский участок трассы «Таврида», археологи знали еще 20 лет назад, однако раскопок не проводили из-за отсутствия средств.

«Да нафиг нам этот Крым»: в 90-х Ельцин отказался купить полуостров. Окружение первого президента России Бориса Ельцина в начале 1990-х годов рассматривало возможность сделки с Киевом по присоединению Крыма к РФ в обмен на бесплатный газ для Украины.

В Крыму захоронили останки красноармейцев. Останки красноармейцев, погибших в годы Второй мировой войны в боях за Крым, торжественно захоронили в Кировском районе.

В Крыму представили точный макет концлагеря «Красный». Макет концлагеря «Красный» был создан на основе многочисленных архивных документов, воспоминаний очевидцев и их родственников.