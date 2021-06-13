Происшествия
Автомобиль с песком ушел под землю в Феодосии
Груженый самосвал провалился под асфальт в Феодосии.
Фотофакт с места происшествия прислали очевидцы.
Они рассказали, что грузовик перевозил песок, который, очевидно, предназначался для благоустройства сквера, где установлен памятник Доброму гению.
«Песок сейчас разгружают, чтобы вытащить машину», - рассказали очевидцы.
«Грузовой автомобиль подрядной организации просел в трещину, образовавшуюся в асфальте. Машина не перевернулась, но накренилась. При этом никто не пострадал.
Также не получил серьезных повреждений грузовик», - прокомментировали происшествие в администрации Феодосии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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