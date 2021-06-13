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Власть

Аксенов вспомнил о «лихих девяностых»

18:11 воскресенье, 13 июня 2021
Аксенов вспомнил о «лихих девяностых»

фото © cripo.com.ua

Губернатор Крыма заявил, что «Россия прошла трудный путь за годы после принятия декларации о суверенитете».

Крымский губернатор Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сделал публикацию в которой вспомнил о «лихих девяностых».

Губернатор напомнил, что декларацию о суверенитете РСФСР приняли 12 июня 1990 года, что «дало старт новому этапу развития государства».

По словам Аксенова, «Российская Федерация прошла трудный путь за годы после принятия декларации: была и разруха «лихих девяностых», и возрождение страны, которое», по мнению главы Крыма, «нужно связывать с именем президента РФ Владимира Путина».

«Символ этого возрождения - возвращение Крыма в родную гавань», - написал Аксенов.

Ранее Аксенов публично признался в низкоэффективной работе своей команды. Крымским властям не удалось достичь ряда целевых показателей, в том числе по нацпроектам.

Также Аксенов также признался, что ему стыдно перед крымчанами.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Любитель слов-паразитов Аксенов возглавит совет по русскому языку. Крымские власти в данном случае решили на самом деле крепко взяться за чистоту речи.

Путин разрешил крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий крымчанам без ограничений занимать государственные должности.

Аксенов признался, что не пошел бы в науку. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал научных работников героическими энтузиастами.

Аксенову стало очень громко и он начал поход на нарушителей тишины. Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз признал, что в республике не соблюдаются законы и не выполняются его распоряжения. На этот раз речь идет о «законе о тишине», который грубо игнорируется. Особенно во время туристического сезона.

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