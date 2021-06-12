Происшествия
Жесткая ревность: крымчанин расчленил и выбросил в море соперника
53-летнего жителя Крыма приговорили к десяти годам колонии строгого режима за убийство из ревности.
Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По информации ведомства, мужчину признали виновным сразу по двум статьям: убийство и неправомерное завладение автомобилем. Убийство крымчанин совершил в 2018 году: тогда у него возник конфликт с другим мужчиной из-за ревности к своей супруге.
Соперника подсудимый заколол ножом в грудь, затем расчленил тело и выбросил части трупа в Черное море.
«В последующем с целью сокрытия преступления мужчина неправомерно завладел транспортным средством, принадлежавшем убитому», - добавили в ведомстве.
Первоначально местный суд и апелляционная инстанция квалифицировали преступление как убийство в состоянии аффекта, поэтому наказание было более мягким. Однако прокурору удалось добиться пересмотра решений. В итоге, на этапе кассации решения были отменены, а уголовное дело начали рассматривать сначала.
В результате второго рассмотрения суд поддержал государственного обвинителя и вынес более строгий приговор, отметили в прокуратуре.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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