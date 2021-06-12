Жесткая ревность: крымчанин расчленил и выбросил в море соперника

53-летнего жителя Крыма приговорили к десяти годам колонии строгого режима за убийство из ревности.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По информации ведомства, мужчину признали виновным сразу по двум статьям: убийство и неправомерное завладение автомобилем. Убийство крымчанин совершил в 2018 году: тогда у него возник конфликт с другим мужчиной из-за ревности к своей супруге.

Соперника подсудимый заколол ножом в грудь, затем расчленил тело и выбросил части трупа в Черное море.

«В последующем с целью сокрытия преступления мужчина неправомерно завладел транспортным средством, принадлежавшем убитому», - добавили в ведомстве.

Первоначально местный суд и апелляционная инстанция квалифицировали преступление как убийство в состоянии аффекта, поэтому наказание было более мягким. Однако прокурору удалось добиться пересмотра решений. В итоге, на этапе кассации решения были отменены, а уголовное дело начали рассматривать сначала.

В результате второго рассмотрения суд поддержал государственного обвинителя и вынес более строгий приговор, отметили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Выходные без шашлыка: в Севастополе ввели особый противопожарный режим. С 10 июня в Севастополе ввели особый противопожарный режим, действуют дополнительные требования пожарной безопасности.

Сотрудники ГИБДД поймали в крымском селе алкорецидивиста. В Красногвардейском районе Крыма сотрудники ДПС поймали пьяного водителя, который уже раньше попадался за рулем подшофе.

Полицейские в аэропорту Симферополя помогли реанимировать мужчину с остановкой сердца. Полицейские в международном аэропорту Симферополь помогли медикам реанимировать мужчину, у которого остановилось сердце.

Подростку из Крыма не дали тайно сбежать в Москву. 13-летняя жительница Севастополя, купив билет через интернет, села на поезд «Севастополь-Москва», не предупредив об этом свою мать.