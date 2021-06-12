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Власть

В Ялте реконструируют площадь Советскую

10:30 суббота, 12 июня 2021
Ялта
В Ялте реконструируют площадь Советскую

фото © Мэрия Ялты

Предстоящей осенью начнутся работы по реконструкции центральной площади Советской в Ялте.

Планируется заменить покрытие, установить новое освещение, добавить зоны озеленения, обновить фонтан, расширить центральную часть, чтобы проводить городские мероприятия не только на набережной, но и на площади Советской. Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Вся площадь представляет собой целостный ансамбль и имеет свой шарм, который важно сохранить. При этом продумать, как вписать кинотеатр «Аймакс» с его фирменным стилем, а также Дом торговли – здание находится в непрезентабельном состоянии. Думаем о подсветке здания администрации. Проектировщиком представлено несколько вариантов. Фасадные части проработаны детально, а боковые нужно дорабатывать. Также возможен вариант установки на башне здания администрации Ялты герба города вместо часов, которые находятся там сейчас», — отметила Павленко.

Глава администрации напомнила, что Ялта стала одним из победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сумма федерального гранта на благоустройство площади составила 80 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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