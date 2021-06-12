В Ялте реконструируют площадь Советскую

фото © Мэрия Ялты

Предстоящей осенью начнутся работы по реконструкции центральной площади Советской в Ялте.

Планируется заменить покрытие, установить новое освещение, добавить зоны озеленения, обновить фонтан, расширить центральную часть, чтобы проводить городские мероприятия не только на набережной, но и на площади Советской. Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Вся площадь представляет собой целостный ансамбль и имеет свой шарм, который важно сохранить. При этом продумать, как вписать кинотеатр «Аймакс» с его фирменным стилем, а также Дом торговли – здание находится в непрезентабельном состоянии. Думаем о подсветке здания администрации. Проектировщиком представлено несколько вариантов. Фасадные части проработаны детально, а боковые нужно дорабатывать. Также возможен вариант установки на башне здания администрации Ялты герба города вместо часов, которые находятся там сейчас», — отметила Павленко.

Глава администрации напомнила, что Ялта стала одним из победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сумма федерального гранта на благоустройство площади составила 80 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пляжи Севастополя оказались по-разному готовы к лету. В этом году купальный сезон стартовал 7 июня на всех 30 пляжах Севастополя, правда предоставить полный спектр услуг отдыхающим готовы не все операторы. На некоторых пляжах, например, можно только находиться, но ни в коем случае не купаться.

Не все так просто: вода из-под Азовского моря непригодна для питья. Минерализация воды, расположенной под Азовским морем, может быть слишком высока, и ее придется очищать перед подачей в водопроводную сеть.

Фото со спутника не подтвердили течь дамбы в Северо-Крымском канале. Данные спутникового мониторинга свидетельствуют, что поступления воды через дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал со стороны Украины, нет.

Жилая застройка может уничтожить детскую площадку в Севастополе. Одна из немногочисленных детских площадок на улице Маринеско в Гагаринском районе Севастополя оказалось под угрозой.