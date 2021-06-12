В Украине завершили расследование в отношении Аксенова, Константинова и Поклонской

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В Украине завершили досудебное расследование в рамках уголовного производства в отношении восьми бывших высокопоставленных чиновников АР Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

«Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова», – говорится в сообщении.

Отмечается, что бывшим крымским чиновникам инкриминируют «совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену и создание преступной организации (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст . 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины)».

«По результатам специального предварительного расследования материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу», – сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора добавили, что речь идет, в частности, об экс-депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем председателе правительства Крыма (известно, что эти должности занимал Сергей Аксенов); экс-главе Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем главе парламента Крыма (Владимире Константинове); бывшем прокуроре Генпрокуратуры Украины, в дальнейшем прокуроре Крыма (Наталье Поклонской) и других.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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