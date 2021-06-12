В Симферополе провели обрезку деревьев и кустарников на 15 улицах

Работники зеленого хозяйства МБУ «Город» продолжают санитарную, формовочную и глубокую обрезку деревьев и кустарников на улицах Симферополя, сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

С 31 мая по 6 июня сотрудники «Города» провели санитарно-формовочную обрезку деревьев на улицах 60 лет Октября, Чехова, Данилова, Глинки, Береговая, Училищная, Жигалиной, Кечкеметская, Киевская, Февральская, Калинина, Первомайская, Шмидта , бульваре Франко, переулке Элеваторный, а также на площади Куйбышева.

По словам директора учреждения Антона Гумена, также выполнено формирование крон 87 кустарников на улицах Александра Невского и Серова.

Параллельно сотрудники «Города» убрали порубочные остатки более чем на 20 улицах города.

«За прошедшую неделю бригада МБУ «Город» выполнила покос травы на 25 улицах крымской столицы общей площадью более 136 квадратных метров. Уход за цветниками включил в себя прополку почвы на площади Амет-Хана Султана и в Екатерининском саду», – добавил Гумен.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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