В Севастополе введены новые штрафы

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На состоявшемся во вторник заседании заксобрания приняты два закона, вносящие изменения в закон Севастополя об административных правонарушениях (130-ЗС).

Кого и за что решили наказывать депутаты?

Первый закон касается тех, кто нарушает правила продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Двумя месяцами ранее, в апреле, депутаты приняли закон, запрещающий продавать тоники несовершеннолетним. Несоблюдение установленных ограничений будет наказываться штрафом в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей для граждан; от пяти тысяч до десяти тысяч для должностных лиц и от десяти тысяч до тридцати тысяч – для лиц юридических. Если нарушение будет совершено повторно, штраф для граждан составит четыре тысячи рублей. Для должностных и юридических лиц при этом ничего не меняется – при повторном нарушении для них установлен тот же верхний «потолок», однако штраф может быть и меньше.

Второй закон, разработанный фракцией ЛДПР, – для тех, кто пишет на стенах или наклеивает где попало афиши, объявления и агитматериалы. О нем мы рассказывали в марте, когда он только готовился к принятию. Теперь он одобрен во втором чтении. Серьезных изменений законопроект с марта не претерпел: за нанесение надписей им установлен штраф для граждан в размере 2000 – 4000; для должностных лиц – 20 000 – 40 000 рублей; для юридических лиц – 60 000 – 80 000 рублей. За расклейку в неустановленных местах афиш, рекламных и агитационных материалов штраф для граждан составит 3000 – 5000 рублей, для должностных лиц – 30 000 – 50 000 рублей, для юридических лиц – от 80 000 до 100 000 тысяч рублей.

Мизерность сумм, которыми депутаты предлагают карать граффити-вандалов, вызывала недоумение еще в марте. Есть большие сомнения, что это остановит людей, не стесняющихся даже расставленных по городу камер. Между тем возмутительные случаи порчи стен, лестниц и пр. в Севастополе происходят все чаще. Последний произошел 2 июня. Но самыми громкими стали случаи с нанесением надписей на Таврическую лестницу и другие объекты на Большой Морской, а также издевательство над памятником «Штык и Парус».

В тексте использованы материалы: Форпост

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