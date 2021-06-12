В Севастополе отменяют автоматическое продление социальных выплат

Правительство Севастополя с 1 июля отменяет автоматическое продление социальных выплат для жителей города.

«Одной из мер по противодействию распространения коронавируса в Севастополе стал беззаявительный порядок продления региональных мер социальной поддержки. Жители города продолжали получать пособия и выплаты, не обращаясь в органы соцзащиты для их подтверждения. С 1 июля 2021 года такая мера действовать не будет. Соответствующее постановление сегодня принято на заседании правительства Севастополя», – сказано в сообщении пресс-службы правительства города.

Ранее из-за пандемии коронавируса пособие на ребенка, пособие на ребенка одинокой матери, пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет, ежемесячная денежная помощь по уходу за инвалидом I, II группы вследствие психического заболевания, а также помощь малообеспеченным семьям выплачивались в беззаявительном порядке.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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