Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Вирус мутировал: лечить COVID-19 в России стало сложнее ● Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину ● Приехали: в Ялте отмечается рост заболеваемости после майских выходных ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
В Севастополе от коронавируса умерло 700 человек
фото © meduza.io
По состоянию на 12 июня зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19.
41 человек выписан после выздоровления.
Умер один человек в возрасте 92 года
Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 248 человек. В настоящий момент выздоровели 13 920 человек, 700 умерли.
Под наблюдением находится 319 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Вирус мутировал: лечить COVID-19 в России стало сложнее. Бороться с коронавирусом стало сложнее из-за того, что некоторые пациенты не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии.
Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину. Число жителей Крыма, которые проходят вакцинацию китайским препаратом «Коронавак» или записываются на нее в Херсонской области, растет и по состоянию на утро 11 июня составляет семь человек против двух неделю назад.
Приехали: в Ялте отмечается рост заболеваемости после майских выходных. Длинные майские праздники «расслабили» крымчан, которые перестали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, что привело к росту заболеваний и обращений за амбулаторной помощью.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.
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Жители части России вряд ли сами могут угадать значение этих слов и выражений.
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