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Коронавирус в Крыму

В Севастополе от коронавируса умерло 700 человек

В Севастополе от коронавируса умерло 700 человек

фото © meduza.io

По состоянию на 12 июня зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19.

41 человек выписан после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 92 года

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 248 человек. В настоящий момент выздоровели 13 920 человек, 700 умерли.

Под наблюдением находится 319 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вирус мутировал: лечить COVID-19 в России стало сложнее. Бороться с коронавирусом стало сложнее из-за того, что некоторые пациенты не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии.

Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину. Число жителей Крыма, которые проходят вакцинацию китайским препаратом «Коронавак» или записываются на нее в Херсонской области, растет и по состоянию на утро 11 июня составляет семь человек против двух неделю назад.

Приехали: в Ялте отмечается рост заболеваемости после майских выходных. Длинные майские праздники «расслабили» крымчан, которые перестали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, что привело к росту заболеваний и обращений за амбулаторной помощью.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.

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