В Севастополе избили и ограбили местного жителя

Злоумышленник избил 46-летнего местного жителя и открыто похитил у него имущество.

Как стало известно, вечером потерпевший распивал спиртные напитки со случайным знакомым. Во время застолья новый приятель поругался с мужчиной и набросился на него с кулаками, затем похитил его куртку и смартфон и скрылся. Куртку злоумышленник выбросил, а похищенный телефон намеревался сбыть в ломбард.

После того как потерпевший обратился в полицию, все наружные службы получили ориентировку с приметами налетчика. В результате розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Балаклавскому району оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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