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Происшествия

В Севастополе избили и ограбили местного жителя

Злоумышленник избил 46-летнего местного жителя и открыто похитил у него имущество.

Как стало известно, вечером потерпевший распивал спиртные напитки со случайным знакомым. Во время застолья новый приятель поругался с мужчиной и набросился на него с кулаками, затем похитил его куртку и смартфон и скрылся. Куртку злоумышленник выбросил, а похищенный телефон намеревался сбыть в ломбард.

После того как потерпевший обратился в полицию, все наружные службы получили ориентировку с приметами налетчика. В результате розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Балаклавскому району оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец попался на крупной краже овощей. В дежурную часть полиции Симферополя обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что ночью неизвестные похитили крупную партию овощей, предназначенных для розничной продажи.

В Крыму опять кражи на кладбищах: воруют оградки. В дежурную часть МВД Красногвардейского района Крыма поступило заявление от 34-летней жительницы района о том, что с могилы ее умершего родственника было похищено металлическое ограждение.

Мошенники в мессенджерах и соцсетях разводят крымчан на сотни тысяч рублей. За три дня в полицию поступило 12 заявлений граждан, которые стали жертвой дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 388 тысяч рублей.

Крымчанин убил своего друга, проверяя мышцы его пресса. Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор молодому человеку 1993 года рождения, который нанес смертельный удар кулаком в живот молодому мужчине.

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