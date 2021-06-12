Власть
В Крыму опробуют парковку по четным и нечетным дням
В Симферополе на недавно отремонтированной улице Буденного горожане заметили новые знаки.
Таким образом теперь отмечено, где можно оставлять машину по четным и нечетным числам месяца.
Фото новых знаков опубликовал депутат городского совета Вячеслав Кондратьев в группе «Симферопольская правда» соцсети Facebook. На снимках видно, что на Буденного установлены знаки 3.29 и 3.30 правил дорожного движения: «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца».
Как сообщили в пресс-службе городской администрации Симферополя, проект организации движения был разработан подрядной оранизацией, которая проводила ремонт на улице Буденного в 2020 году.
«Проект был согласован с ГИБДД республики», - отметил пресс-секретарь Андрей Черниченко.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В аэропорту «Симферополь» сообщили об открытии транзитного рейса в Армению через Владикавказ. В аэропорту «Симферополь» объявили об открытии нового транзитного рейса в Ереван (Армения) через Владикавказ (Россия) с 15 июня.
Власти Ялты пообещали запустить еще более сотни городских автобусов. Выход на муниципальные маршруты еще более 100 автобусов ожидается в Ялте до 5 июля.
В Севастополе могут появиться двухэтажные голубые автобусы. Депутаты заксобрания считают, что имеет смысл запустить в Севастополе двухэтажные автобусы.
В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте. В Симферополе усилена работа по мониторингу соблюдения субъектами хозяйствования требований по профилактике коронавируса.
Какой сегодня праздник 12 июня фото
Сегодня, 12 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Путин разрешил крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий крымчанам без ограничений занимать государственные должности.
Фото со спутника не подтвердили течь дамбы в Северо-Крымском канале
Данные спутникового мониторинга свидетельствуют, что поступления воды через дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал со стороны Украины, нет.
В Симферополе прогремел мощный взрыв
В Симферополе прогремел взрыв. Довольно мощный.
9 июня
Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину
18 часов назад
В аэропорту «Симферополь» сообщили об открытии транзитного рейса в Армению через Владикавказ
В аэропорту «Симферополь» объявили об открытии нового транзитного рейса в Ереван (Армения) через Владикавказ (Россия) с 15 июня.