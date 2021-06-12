В Крыму опробуют парковку по четным и нечетным дням

В Симферополе на недавно отремонтированной улице Буденного горожане заметили новые знаки.

Таким образом теперь отмечено, где можно оставлять машину по четным и нечетным числам месяца.

Фото новых знаков опубликовал депутат городского совета Вячеслав Кондратьев в группе «Симферопольская правда» соцсети Facebook. На снимках видно, что на Буденного установлены знаки 3.29 и 3.30 правил дорожного движения: «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации Симферополя, проект организации движения был разработан подрядной оранизацией, которая проводила ремонт на улице Буденного в 2020 году.

«Проект был согласован с ГИБДД республики», - отметил пресс-секретарь Андрей Черниченко.

В тексте использованы материалы: Форпост

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