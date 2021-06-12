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Власть

Строительство набережной в Саках завершено

12:34 суббота, 12 июня 2021
Саки

Строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера завершено.

Об этом сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

«В рамках проекта обустроены променадные зоны, места отдыха, декоративные водоемы, спортивные, детские и смотровые площадки. Кроме того смонтированы фонтаны и амфитеатр», — отметил глава крымского Минстроя.

Объект был реализован в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». Общая площадь набережной 12 га, протяженность 2,7 км. На строительство было потрачено порядка 800 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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