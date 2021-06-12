Власть
Строительство набережной в Саках завершено
Строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера завершено.
Об этом сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.
«В рамках проекта обустроены променадные зоны, места отдыха, декоративные водоемы, спортивные, детские и смотровые площадки. Кроме того смонтированы фонтаны и амфитеатр», — отметил глава крымского Минстроя.
Объект был реализован в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». Общая площадь набережной 12 га, протяженность 2,7 км. На строительство было потрачено порядка 800 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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