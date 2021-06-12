Симферополец попался на крупной краже овощей

В дежурную часть полиции Симферополя обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что ночью неизвестные похитили крупную партию овощей, предназначенных для розничной продажи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Продукты находились в грузовом отсеке «Газели», припаркованной возле его дома по ул. Ростовской. Предприниматель оценил материальный ущерб более чем в 19 тысяч рублей.

Вскоре задержали ранее судимого за кражу 33-летнего жителя крымской столицы. Мужчина добровольно выдал сотрудникам полиции часть похищенного, которое он спрятал в одном из подъездов в районе кражи. Вторую часть мужчина успел продать на рынке в районе площади Московской города Симферополя.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ее санкции предусматривают до 5 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мошенники в мессенджерах и соцсетях разводят крымчан на сотни тысяч рублей. За три дня в полицию поступило 12 заявлений граждан, которые стали жертвой дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 388 тысяч рублей.

Крымчанин убил своего друга, проверяя мышцы его пресса. Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор молодому человеку 1993 года рождения, который нанес смертельный удар кулаком в живот молодому мужчине.

Вооруженные налетчики ограбили офис риелторской компании в Симферополе. Крымские полицейские задержали налетчиков, которые во время разбойного нападения на офис риелторского агентства украли свыше 20 млн рублей.

Севастополец украл у туриста почти 100 тысяч рублей. В Севастополе местный житель украл у туриста 95 тыс. рублей.