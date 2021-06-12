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Власть

Симферополец попал под уголовное преследование за «оправдание нацизма»

16:50 суббота, 12 июня 2021
Симферополец попал под уголовное преследование за «оправдание нацизма»

фото © ria.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего симферопольца, который на своей странице в соцсети опубликовал пост, «оправдывающий нацизм».

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что молодой человек у себя дома с персонального профиля в социальной сети «ВКонтакте» разместил в открытом доступе публикацию, в которой содержатся факты отрицания установленных приговором от 1 октября 1946 года Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных этим приговором», – сообщила Постнова.

Также в размещенном тексте имелись признаки оправдания идеологии нацизма, жестокого обращения с военнопленными и программы использования рабского труда.

«По месту жительства подозреваемого проведены обыски, изъята литература с признаками экстремистского содержания и иные предметы, представляющие интерес для органов следствия. В ходе допроса от фигуранта уголовного дела следователем получена явка с повинной в совершенном преступлении», – уточнила Постнова.

Такая деятельность молодого человека была выявлена сотрудниками МВД и УФСБ России по Крыму и Севастополю. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 354.1 УК РФ – отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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