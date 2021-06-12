Севастополец попал в колонию за «осквернение здания символами нацизма»

Суд в Севастополе приговорил местного жителя к одному году и восьми месяцам колонии за умышленное осквернение здания магазина нацистской символикой и лозунгами.

Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

«В январе текущего года злоумышленник, находясь ночью на одной из улиц Севастополя, из хулиганских побуждений нанес аэрозольной краской на фасад здания и металлопластиковые роллеты магазина различные надписи и изображения, включая нацистские лозунги и символику», – говорится в сообщении.

В 2020 году суд уже приговорил мужчину к полутора годам заключения условно за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Полицейские установили, что в одной из популярных социальных сетей он создал и администрировал интернет-сообщество, где размещал материалы экстремистской направленности.

В настоящее время житель города приговорен к одному году и восьми месяцам колонии.

Кроме того, следственные органы возбудили в отношении севастопольца уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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