Происшествия
Севастополец попал в колонию за «осквернение здания символами нацизма»
Суд в Севастополе приговорил местного жителя к одному году и восьми месяцам колонии за умышленное осквернение здания магазина нацистской символикой и лозунгами.
Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
«В январе текущего года злоумышленник, находясь ночью на одной из улиц Севастополя, из хулиганских побуждений нанес аэрозольной краской на фасад здания и металлопластиковые роллеты магазина различные надписи и изображения, включая нацистские лозунги и символику», – говорится в сообщении.
В 2020 году суд уже приговорил мужчину к полутора годам заключения условно за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Полицейские установили, что в одной из популярных социальных сетей он создал и администрировал интернет-сообщество, где размещал материалы экстремистской направленности.
В настоящее время житель города приговорен к одному году и восьми месяцам колонии.
Кроме того, следственные органы возбудили в отношении севастопольца уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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