Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вирус мутировал: лечить COVID-19 в России стало сложнее ● Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину ● Приехали: в Ялте отмечается рост заболеваемости после майских выходных ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Власти Крыма рассказали о вакцинации сотрудников отелей и санаториев
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
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За 11 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4071 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 139 человек, выздоровевших за весь период – 41 573 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину. Число жителей Крыма, которые проходят вакцинацию китайским препаратом «Коронавак» или записываются на нее в Херсонской области, растет и по состоянию на утро 11 июня составляет семь человек против двух неделю назад.
Приехали: в Ялте отмечается рост заболеваемости после майских выходных. Длинные майские праздники «расслабили» крымчан, которые перестали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, что привело к росту заболеваний и обращений за амбулаторной помощью.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.
Власти Крыма рассказали о вакцинации сотрудников отелей и санаториев. Власти Крыма утверждают, что к началу курортного сезона на полуострове вакцинировали от коронавируса более 7 тысяч работников отелей и санаториев.
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 11 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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