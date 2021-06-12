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Коронавирус в Крыму

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

10:23 суббота, 12 июня 2021
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © iz.ru

За 11 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4071 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 139 человек, выздоровевших за весь период – 41 573 человека.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину. Число жителей Крыма, которые проходят вакцинацию китайским препаратом «Коронавак» или записываются на нее в Херсонской области, растет и по состоянию на утро 11 июня составляет семь человек против двух неделю назад.

Приехали: в Ялте отмечается рост заболеваемости после майских выходных. Длинные майские праздники «расслабили» крымчан, которые перестали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, что привело к росту заболеваний и обращений за амбулаторной помощью.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.

Власти Крыма рассказали о вакцинации сотрудников отелей и санаториев. Власти Крыма утверждают, что к началу курортного сезона на полуострове вакцинировали от коронавируса более 7 тысяч работников отелей и санаториев.

Коронавирус в Крыму
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 11 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции.

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