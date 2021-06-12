Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 июня
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 июня.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (туман), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 76 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 80 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 26, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 91 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью около 13 градусов. Ветер западный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 93 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 19, в Севастополе - 18, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 18, в Ялте - 17 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 26, на Кипре - 24, в Одессе - 17, в Сочи - 19, в Турции - 22, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.
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