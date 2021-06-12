Пляжи Севастополя оказались по-разному готовы к лету

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В этом году купальный сезон стартовал 7 июня на всех 30 пляжах Севастополя, правда предоставить полный спектр услуг отдыхающим готовы не все операторы. На некоторых пляжах, например, можно только находиться, но ни в коем случае не купаться.

Об этом стало известно сегодня на заседании правительства города.

По словам главы департамента горхоза Евгения Горлова, все городские пляжи на сегодняшний день оборудованы спасательными станциями, восьми операторам уже выданы заключения Госинспекции маломерных судов, на остальных обследования продолжаются.

В числе худших пляжей были названы «Омега», «Нахимовец» и пляж в Андреевке. В частности, в Омеге жители массово жаловались на состояние спусков в воду, преодолеть которые людям пожилого возраста не под силу.

Отметим, это не единственная претензия к пляжу в бухте Круглая и другим пляжам Гагаринского района. Ряд замечаний ранее выявила прокуратура города – операторам направлены представления о необходимости устранить нарушения.

Оператор пляжа «Вязовая роща», по словам Горлова, до сих пор не подал вообще никаких документов на исследование проб воды и безопасности территории – с ним ведется претензионная работа.

Операторам пляжей «Мраморный», «Городской» и «Ушакова балка» не выданы на сегодняшний день санэпидзаключения из-за плохих результатов анализа воды. Эти пляжи открыты, отметил Горлов, находиться на них можно, а вот купаться – нет. Об этом посетителей пляжа предупреждают специально установленные таблички. В течение месяца будут взяты повторные пробы воды - если они окажутся в пределах нормы, ограничение на купание снимут, пояснил глава горхоза.

Не все благополучно складывается с подготовкой к летнему сезону и на пляже парка Победы. Несмотря на обещания, завершить благоустройство набережной к летнему сезону не удалось - из-за судебных разбирательств оператор к работам не приступил. Сейчас благоустройством территории занимаются ГБУ «Парки и скверы», завершить работы планируется в течение полутора недель.

«Уже обустроили спуски к морю из никелированной стали, сейчас завершается работа по доступности для маломобильных групп – там будет отдельный сектор с пандусом», - заверил Горлов.

Также после окончания летнего сезона, согласно контракту, еще предстоит озеленить набережную парка Победы.

В целом, по словам Евгения Горлова, из 14 долгосрочных договоров с операторами пляжей, заключенных в 2017 году на 10 лет, успешно реализованными можно считать только два – по пляжу «Солдатский» и «Песочный». Сегодня действующих контрактов остались восемь, шесть расторгнуты с операторами, а пляжи переданы ГБУ «Парки и скверы».

В тексте использованы материалы: Форпост

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