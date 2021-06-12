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Общество

Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения

15:12 суббота, 12 июня 2021
Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения

фото © Новости Крыма

Жители части России вряд ли сами могут угадать значение этих слов и выражений.

Telegram-канал «Крымский» опубликовал характерные только для полуострова слова и выражения.

Рафик, Топик, Богдан — так в Крыму называют маршрутки из-за микроавтобусов фирм Asia Topic, RAF и «Богдан».

Сократ — так в Ялте называют краткий путь.

«Через Саки на Мойнаки», «на вокзал через Абдал» — длинный и сложный путь. Первую фразу употребляют в Евпатории, вторую — в Симферополе.

Мряка — сырая, мрачная погода.

Паска — кулич на Пасху.

Карпал, карпала — таксист- частник, работающий у многолюдного места. Имеет негативную окраску.

Отдыхайка — турист, приехавший в Крым из другого региона.

Пайта — толстовка, худи.

Гольф — бадлон, водолазка.

Купаться — принимать душ, ванну. В море крымчане исключительно ныряют или плавают.

Чимбалос или джимбалос — возможность набрать для себя фрукты и овощи после уборки урожая.

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Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения

Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения

Жители части России вряд ли сами могут угадать значение этих слов и выражений.

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