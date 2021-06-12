Общество
Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения
фото © Новости Крыма
Жители части России вряд ли сами могут угадать значение этих слов и выражений.
Telegram-канал «Крымский» опубликовал характерные только для полуострова слова и выражения.
Рафик, Топик, Богдан — так в Крыму называют маршрутки из-за микроавтобусов фирм Asia Topic, RAF и «Богдан».
Сократ — так в Ялте называют краткий путь.
«Через Саки на Мойнаки», «на вокзал через Абдал» — длинный и сложный путь. Первую фразу употребляют в Евпатории, вторую — в Симферополе.
Мряка — сырая, мрачная погода.
Паска — кулич на Пасху.
Карпал, карпала — таксист- частник, работающий у многолюдного места. Имеет негативную окраску.
Отдыхайка — турист, приехавший в Крым из другого региона.
Пайта — толстовка, худи.
Гольф — бадлон, водолазка.
Купаться — принимать душ, ванну. В море крымчане исключительно ныряют или плавают.
Чимбалос или джимбалос — возможность набрать для себя фрукты и овощи после уборки урожая.
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Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения
Жители части России вряд ли сами могут угадать значение этих слов и выражений.
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