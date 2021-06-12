Летние ливни не принесли Крыму воду

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В Крыму выпавшие в июне осадки ситуацию с водой улучшили совсем незначительно.

Об этом рассказала начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов регионального Гидрометцентра Наталья Охременко.

«Несмотря на то, что прошли сильные, а местами очень сильные дожди, в Крымских горах, где находятся истоки всех рек, существенных осадков в июне не наблюдалось. Очень сильные осадки были на равнине, в степных районах, на Керченском полуострове, в Белогорском районе, но это все ниже водохранилищ», — рассказала Охременко.

А вот притоки верхнего Бельбека, которые впадают в Счастливенское водохранилище в Бахчисарайском районе, пополнились водой за счет кратковременного повышения воды на 16-36 сантиметров.

На остальных реках уровень воды либо изменился незначительно, либо не изменился вообще.

Однако надежда на улучшение ситуации все же есть, так как территория Крыма сейчас находится под влиянием сильного малоподвижного циклона, так что есть еще вероятность, что локальные осадки выпадут там, где надо.

Животный мир Крыма достаточно гибко отреагировал на изменившиеся природные условия и потихоньку приходит в себя после продолжительной засухи.

«Крымские водохранилища реально набрали воды. Не на 90-100%, но ситуация — грех жаловаться. К счастью, даже рыба не издохла, и даже такая требовательная, как радужная форель, пережила засуху», — радуется Альфред Дулицкий в группе «Крымоустройство» в Facebook.

Для экосистемы климатические аномалии стали настоящим потрясением. Но крымская флора и фауна умеют приспосабливаться к изменившимся климатическим условиям, объясняет выживаемость рыбы в экстремальных условиях эколог, член правления общественной организации «Экология и мир» Андрей Артов.

«В засушливый период все пытаются как-то адаптироваться, например, пресноводный краб уходит в нору и пережидает ситуацию. То же самое и с рыбой — она остается там, где есть вода, или мигрирует», — рассказал Артов.

При этом он отмечает, что грубое вмешательство человечества в экосистему даже с хорошими намерениями может обернуться для процесса пагубно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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