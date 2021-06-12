Леса Крыма по-прежнему закрыты от туристов

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С 11 июня в Крыму продлили ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на 21 день. Такие меры связаны с обеспечением пожарной безопасности.

Об этом сообщили в Минэкологии Крыма.

На территории крымских лесов запрещается разводить костры, жечь мусор, выжигать траву. Также запрещено проводить сельхозпалы и газосварочные работы.

Посещение лесов ограничено за исключением специально оборудованных мест для отдыха, уточняют в министерстве, но добавляют, что ограничения не распространяются на лиц, которые используют лесные участки для рекреационной деятельности.

Ранее сообщал, что в восточных и западных районах полуострова до 26 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждали в министерстве ЧС Республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму назвали самую большую проблему заповедников. Самая серьезная проблема, которую человек создает для природы крымских заповедников – это мусор.

В Крыму продлили запрет на посещение лесов на три недели. С 21 мая 2021 года Министерство экологии и природных ресурсов Крыма в целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

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