Власть
Леса Крыма по-прежнему закрыты от туристов
фото © Новости Крыма
С 11 июня в Крыму продлили ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на 21 день. Такие меры связаны с обеспечением пожарной безопасности.
Об этом сообщили в Минэкологии Крыма.
На территории крымских лесов запрещается разводить костры, жечь мусор, выжигать траву. Также запрещено проводить сельхозпалы и газосварочные работы.
Посещение лесов ограничено за исключением специально оборудованных мест для отдыха, уточняют в министерстве, но добавляют, что ограничения не распространяются на лиц, которые используют лесные участки для рекреационной деятельности.
Ранее сообщал, что в восточных и западных районах полуострова до 26 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждали в министерстве ЧС Республики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму назвали самую большую проблему заповедников. Самая серьезная проблема, которую человек создает для природы крымских заповедников – это мусор.
В Крыму продлили запрет на посещение лесов на три недели. С 21 мая 2021 года Министерство экологии и природных ресурсов Крыма в целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
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