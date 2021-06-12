Крымчанин обманул доверчивых покупателей на четверть миллиона рублей

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27-летний крымчанин предстанет перед судом по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

С сентября 2019 года по июнь 2020 года обвиняемый работал в одном из магазинов Симферополя. По версии следствия, мужчина брал у покупателей заказы на дорогостоящие мобильные телефоны и другие товары. При этом выполнять взятые на себя обязательства злоумышленник не намеревался. Он получил от потерпевших порядка 230 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд крымской столицы. За совершенное преступление обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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