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Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды

15:10 суббота, 12 июня 2021
Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды

фото © Новости Крыма

Глава Гидрометцентра Вильфанд: Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды.

Вода в Москве-реке и на Балтике в Калининградской области сейчас теплее, чем в Черном море на побережье Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночные температуры высокие, и они не позволяют воде остыть. К воскресенью, да, думаю, что 20 (градусов в Москве-реке. — Прим. ред.) будет. Кстати говоря, эта температура выше, чем на побережьях Крыма… Калининград и Москва обогнали Крым», — уточнил Вильфанд.

Он уточнил, что у берегов Феодосии вода 16 градусов, в Алуште — 17 градусов тепла.

«Где еще очень высокая температура, это на юге Балтийского моря. Помимо того, что солнце, температура выше, чем в Москве. В Питере прогнозируем 24-28 градусов до субботы включительно, затем понижение будет. Это же здорово. В Калининграде 25-28, температура воды 18 градусов. Вот куда надо ехать», — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что температура воды в Азовском море 22 градуса.

«Так и прогнозирую, что Азовское неглубокое, но быстро прогревается, и там уже 22 градуса, будет к середине месяца уже 23-24, совершенно комфортная погода. На Азовском море очень хорошая погода», — подчеркнул он.

Актуальные данные о температуре воды в любом регионе мира можно узнать на сайте seatemperature.ru/.

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