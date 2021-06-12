Какой сегодня праздник 12 июня

фото © pixabay.com

Сегодня, 12 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День России

День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).

Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого Президента – в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.

Праздник Непорочного Сердца Девы Марии

Праздник Непорочного Сердца Марии - католический памятный день, отмечается на тринадцатый день после Дня Святой Троицы. Первым о Сердце Марии пишет святой Лука. Первые следы культа Сердца Марии встречаются уже с XII века. Особо послужил развитию почитания Сердца Марии св. Иоанн Эд (1601-1680). Как известно, он соединял его с почитанием Сердца Святейшего Сердца Иисуса. С тех пор получили распространение изображения Сердца Иисуса и Сердца Марии.

Более всего, однако, распространению почитания Сердца Марии послужил О. Жерет (Geretes), настоятель церкви Матери Божией-Победительницы в Париже. В 1836 году он основал братство Матери Божией-Победительницы, целью которого было об­ращение грешников через Сердце Марии. В 1892 году братство насчитывало 20 миллионов членов.

На всю Церковь распространил празднование Непорочного Сердца Марии Папа Пий XII 4 мая 1944 года. Послесоборная литургическая реформа перенесла его на субботу после торжества Святейшего Сердца Иисуса.

Исаакий Змеевик (Змеиный праздник)

Змеиный праздник отмечается 12 июня (по старому стилю - 30 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти преподобного Исаакия Далматского, игумена. Другие названия праздника: «Исаакий», «Змеевик», «День Скипера Змея». Считалось, что на Исаакия пресмыкающиеся устраивают свадьбы. Поэтому гулять в поле или в лесу в этот день было очень опасно. Берегли также и скотину, не выгоняя ее на пастбища.

Также сегодня, 12 июня, отмечают такие праздники:

- День пива и пивовара в России

- День мебельщика в России

- Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour)

- День памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского

- День работника фондового рынка Украины

- Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day)

- День рождения противогаза

- День гуляния с воздушным шариком

- Международный день шиитов (International Shia Day)

- День влюбленных в Бразилии

- День красных роз (National Red Rose Day) в США

- День печенья с арахисовым маслом (National Peanut Butter Cookie Day) в США

- День мира в Парагвае

- День Хельсинки в Финляндии

- День науки в Туркменистане

Сегодня именины празднуют: Никанор, Яков, Исай, Исаакий, Гвидон, Салон, Евпл, Иларион (Иларий), Наталий.

Что происходило 12 июня в прошлые годы

1667 - придворный врач Людовика XIV Жан-Батист Дени сделал первое в мире успешное переливание крови 15-летнему мальчику.

1668 - в Лунде (Швеция) основан один из старейших университетов Европы.

1815 - вследствие интриг банкира Натана Ротшильда, лондонская газета «Морнинг Кроникл» сообщила о победе Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения (Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций).

1867 - образована Австро-Венгерская империя.

1897 - Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.

1901 - художник Джон Тенниэл покинул журнал «Панч», в котором каждую неделю в течение 50 лет появлялись его карикатуры. Всемирную известность мастеру принесли иллюстрации к книгам Льюиса Кэрролла о приключениях маленькой Алисы в Стране Чудес и Зазеркалье.

1920 - официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).

1935 - Муссолини запретил в Италии продажу газеты «Нью-Йорк таймс» за необъективное освещение деятельности фашистов.

1945 - во Франции отменена цензура печати, введенная во время войны.

1963 - в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли.

1968 - французское правительство ввело запрет на демонстрации и распустило 11 студенческих организаций.

1975 - создан Львовский историко-архитектурный заповедник.

2008 - жители Ирландии на референдуме отвергли Лиссабонский договороблегченный вариант Евроконституции.

2009 - все телевизионные станции США переходят с аналоговой на цифровую трансляцию.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 июня. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе записали очередное видеообращение к Путину. Три дома на улице Военных строителей отбиваются от строителей и просят власти вмешаться.

Какой сегодня праздник 11 июня. Сегодня, 11 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Боксер из Крыма сел на рельсы. «Укрзализниця» попросила не показывать плохой пример. Компания «Укрзалізниця» обратилась к украинскому боксеру, крымчанину, Александру Усику с просьбой не сидеть на железнодорожных путях, как он это продемонстрировал на одной из фотографий в соцсетях.

Какой сегодня праздник 10 июня. Сегодня, 10 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.