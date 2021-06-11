Жилая застройка может уничтожить детскую площадку в Севастополе

Одна из немногочисленных детских площадок на улице Маринеско в Гагаринском районе Севастополя оказалось под угрозой.

Ее весомую часть должна занять парковка быстрорастущего жилого комплекса, что может поставить под угрозу не только комфорт, но и безопасность детей.

Детская площадка в районе Маринеско, 1а, была открыта в 2014 году и изначально имела плачевный вид, рассказала жительница одного из расположенных здесь корпусов.

Усилиям местных жителей по периметру были высажены деревья, туи и розы, на территории были установлены урны, ограждение и калитка. Непосредственное участие в обустройстве территории принимали дети, которые вместе с родителями продолжили поддерживать здесь порядок.

Однако ситуация изменилась в первом квартале 2021 года, когда представители застройщика (Севастопольстрой), возводящего неподалеку комплекс многоэтажных домов, сообщили горожанам, что территорию существующей площадки планируется частично использовать для парковки автомобилей.

Женщина отметила, что взамен сотрудники компании пообещали обновить ограждение, а также продлить площадку — правда, всего на несколько метров, и то в сторону существующей контейнерной площадки.

Подобное решение, по ее мнению, не соответствует никаким нормам и требованиям; кроме того, безопасность детей из-за «уплотнения» имеющихся горок и качелей, а также проектируемой неподалеку дороги — окажется под угрозой.

Благодаря неравнодушным севастопольцам история детской площадки за короткое время стала активно распространятся в социальных сетях. На многочисленные призывы спасти объект, по словам горожанки, уже отреагировали представители Севстройнадзора, которые сейчас проводят собственную проверку. Кроме того, местные жители ожидают ответа губернатора на ранее направленное обращение.

При этом представители другой заинтересованной стороны заявили, что опасения владельцев квартир на улице Маринеско безосновательны. Существующая детская площадка, по словам сотрудника Севастопольстроя, наоборот, будет увеличена, а местные жители дополнительно получат несколько парковочных мест.

«То, что у них появится больше территории, у них появятся дополнительные площадки благодаря нашему жилому комплексу — это очевидный факт. Новые объекты появятся на территории нашего комплекса, и им никто не будет запрещать водить детей на соседние площадки», — заявил представитель компании.

В тексте использованы материалы: Форпост

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