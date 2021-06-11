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Выходные без шашлыка: в Севастополе ввели особый противопожарный режим
фото © Новости Крыма
С 10 июня в Севастополе ввели особый противопожарный режим, действуют дополнительные требования пожарной безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.
Запрещается разводить костры, использовать мангалы в местах, не оборудованных специальными площадками. Также запрещено жечь мусор, выжигать траву.
Запускать пиротехнику во время праздников можно только по согласованию с МЧС.В лесничествах усилят контроль по соблюдению правил пожарной безопасности, будет установлен круглосуточный режим дежурств. Въезды в леса собираются перекрыть шлагбаумами.
Противопожарный режим будет действовать до распоряжения об отмене.
В прошлом году особый противопожарный режим был введен в городе с 1 мая.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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