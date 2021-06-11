Власти Ялты пообещали запустить еще более сотни городских автобусов

Выход на муниципальные маршруты еще более 100 автобусов ожидается в Ялте до 5 июля.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Продолжаем наводить порядок в транспортной сфере. Сотрудники администрации, депутаты, представители общественности осмотрели очередную партию авто – 10 июня они пойдут по маршруту №18. До 5 июля ждем остальных участников обновленной схемы движения – а это еще более 100 автобусов на 27 маршрутах», – написала она.

По словам главы администрации, все они – не старше семи лет, оснащены системами видеонаблюдения, ГЛОНАСС и валидаторами. «Кроме того, предусмотрены резервные транспортные средства, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к основному составу. То есть замена будет всегда, и график не пострадает», – заявила Павленко.

Она добавила, что с теми перевозчиками, которые конкурс не выиграли или не подавали заявки на участие в нем и сейчас покидают маршруты, не дождавшись смены, городские власти ведут переговоры о заключении временных соглашений до тех пор, пока на линию не выйдут победители конкурса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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