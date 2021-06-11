Власти Крыма рассказали о вакцинации сотрудников отелей и санаториев

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Власти Крыма утверждают, что к началу курортного сезона на полуострове вакцинировали от коронавируса более 7 тысяч работников отелей и санаториев.

«Министерством курортов и туризма Крыма была организована централизованная вакцинация работников туротрасли. От всех средств размещения нами были собрана информация о потребностях в вакцинации и все заявки были удовлетворены. На сегодня уже более 7 тыс. сотрудников санаторно-курортных учреждений привиты», – сказал министр курортов и туризма правительства Крыма Вадим Волченко в интервью ТАСС.

По его информации, «многие представители отрасли вакцинировались самостоятельно». Волченко назвал «достаточно высоким» уровень вакцинации в курортной сфере Крыма.

Он также отметил, что в санаториях и отелях полуострова в новом сезоне продолжат действовать требования Роспотребнадзора – масочный режим, дистанцирование, дезинфекция.

Ранее в Минкурортов Крыма сообщали, что в 2021 году смогут работать только отели, взявшие на себя обязательства по соблюдению требований Роспотребнадзора. До этого ведомство составило перечень отелей, гостиниц и санаториев, которые считают «безопасными для отдыха».

Накануне глава крымского Минздрава Александр Остапенко сообщил о «большом» количестве людей, которые не привились вторым компонентом российской вакцины от СOVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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