Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте ● Власти Симферополя призывают горожан вакцинироваться ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму сотни пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии ● Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной
Власти Крыма рассказали о вакцинации сотрудников отелей и санаториев
фото © gazeta.ru
Власти Крыма утверждают, что к началу курортного сезона на полуострове вакцинировали от коронавируса более 7 тысяч работников отелей и санаториев.
«Министерством курортов и туризма Крыма была организована централизованная вакцинация работников туротрасли. От всех средств размещения нами были собрана информация о потребностях в вакцинации и все заявки были удовлетворены. На сегодня уже более 7 тыс. сотрудников санаторно-курортных учреждений привиты», – сказал министр курортов и туризма правительства Крыма Вадим Волченко в интервью ТАСС.
По его информации, «многие представители отрасли вакцинировались самостоятельно». Волченко назвал «достаточно высоким» уровень вакцинации в курортной сфере Крыма.
Он также отметил, что в санаториях и отелях полуострова в новом сезоне продолжат действовать требования Роспотребнадзора – масочный режим, дистанцирование, дезинфекция.
Ранее в Минкурортов Крыма сообщали, что в 2021 году смогут работать только отели, взявшие на себя обязательства по соблюдению требований Роспотребнадзора. До этого ведомство составило перечень отелей, гостиниц и санаториев, которые считают «безопасными для отдыха».
Накануне глава крымского Минздрава Александр Остапенко сообщил о «большом» количестве людей, которые не привились вторым компонентом российской вакцины от СOVID-19.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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