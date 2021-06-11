Вирус мутировал: лечить COVID-19 в России стало сложнее

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Бороться с коронавирусом стало сложнее из-за того, что некоторые пациенты не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, в последнее время наблюдаются «неуспехи в терапии» — новым пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией не помогают ранее действенные методы лечения.

Это может быть связано с тем, что вирус за время пандемии мутировал, считает Проценко.

«Есть ощущение, что меняется вирус, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал», — пояснил он.

Этот замкнутый круг, по его словам, поможет преодолеть только вакцинация.

«Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам. <…> Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась. Тот двукратный рост, который мы видим за последние несколько дней, просто кричит о том, что «вакцинируйтесь!«», — сказал он.

Ранее в Минздраве заявили, что уже привитым «Спутником» россиянам через какое-то время может понадобиться ревакцинация уже другим препаратом.

В данном направлении пока идут исследования, однако о необходимости ревакцинации заявлял ранее разработчик «Спутника», а также в Роспотребнадзоре.

В тексте использованы материалы: Форпост

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