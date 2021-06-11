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Происшествия

Валютного менялу из Ялты немного оштрафуют за пару миллионов прибыли

08:49 пятница, 11 июня 2021
Ялта

Ялтинский городской суд вынес приговор местному жителю за незаконную банковскую деятельность. Крымчанин менял валюту всем желающим прямо в салоне своего авто.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Предприимчивый ялтинец с мая 2017 года по сентябрь 2020 года оборудовал «обменник» в своей машине, припаркованной в центре города-курорта. «Офис» был оснащен устройством для пересчета денежных купюр.

«Подсудимый ежедневно отслеживал изменение официального курса иностранных валют, анализировал динамику роста и падения курса, с учетом официального курса иностранных валют определял курс, по которому он должен был продавать и покупать иностранную валюту», — описывает ведомство работу частного валютчика.

Так мужчина и заработал более 2,5 млн рублей за три года.

Найденные во время следственных действий деньги правоохранители изъяли, а суд назначил ялтинцу штраф в 200 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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