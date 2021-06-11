Общество
В Севастополе записали очередное видеообращение к Путину
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Три дома на улице Военных строителей отбиваются от строителей и просят власти вмешаться.
Жители трех домов на улице Военных строителей в Севастополе собрали народный сход, на котором записали коллективное обращение к городским и федеральным властям с призывом наконец обратить внимание на ситуацию с подвалами домов, которая уже неоднократно попадала в фокус СМИ.
Как сообщалось, в конце марта 2021 года неопределенной ведомственной принадлежности люди при поддержке толпы граждан в хорошей физической форме срезали все двери, ведущие в подвал многоквартирного дома №10/7 по улице Военных Строителей в Севастополе. Они погрузили демонтированное в грузовик и уехали в неизвестном направлении.
Это событие стало промежуточным результатом судебных тяжб, которые в данный момент ведут жильцы дома с представителями компании застройщика.
Внутри подвальных помещений были размещены объявления, извещавшие о том, что это не подвал – а цокольный этаж с помещениями, которые отныне принадлежат Василисе Плетневой. Ее жители домов называют родственницей застройщика Григорова, компания которого и строила дома вместе с подвалами.
Несмотря на то, что установленные новые двери опечатаны с использованием штампа управляющей компании, в ней самой затруднились дать исчерпывающую оценку ситуации, городские власти также сообщили о своей непричастности, поэтому разбираться в произошедшем остается правоохранительным органам.
В тексте использованы материалы: Форпост
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