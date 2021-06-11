В Севастополе могут появиться двухэтажные голубые автобусы

Депутаты заксобрания считают, что имеет смысл запустить в Севастополе двухэтажные автобусы.

Это предложение было высказано на расширенном заседании комитета по экономике, где рассматривалась подготовка города к туристическому сезону. Как сообщили представители правительства, в этом году, если судить по уже поданным заявкам, туристический поток по сравнению с прошлым годом значительно возрастет. Депутаты опасаются, что транспортный каркас города может такой нагрузки просто не выдержать.

В конце мая были озвучены планы по размещению стоянки туристических автобусов на территории морпорта. Но парламентарии предложили более радикальный вариант: избавить город от обилия автобусов, пересадив гостей города, совершающих обзорные экскурсии по традиционным туристическим местам, на специальные городские автобусы.

«Посмотрите в Европе – 3-4 туристических маршрута, и город на этом зарабатывает деньги», – сказал депутат Сергей Борисов.

Оказалось, что депутаты не первые, кому пришла такая идея. Замгубернатора Мария Литовко сообщила, что желающие запустить такой маршрут в Севастополе уже есть.

«У нас уже сейчас прорабатывается инвестиционный проект – это как раз Sightseeing, о котором вы говорили. Они зашли к нам в город, и мы прорабатываем с ними маршрут. Но для этого двухэтажного автобуса есть определенные требования, и либо они сейчас будут заказывать для нас одноэтажные автобусы, потому что на эстакаде в районе железнодорожного вокзала есть определенная грузоподъемность, а этот автобус на пару тонн больше, чем грузоподъемность самой эстакады; либо ограничатся одним маршрутом внутри центра», – рассказала она.

Маршрут внутри центра исключит посещение Малахова кургана, из-за которого и важна эстакада в районе железнодорожного вокзала. Сейчас, по словам Марии Литовко, варианты прорабатываются с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Объем средств, которые планирует вложить в этот проект инвестор, - порядка 70 млн. рублей. Однако в каком году появятся на улицах Севастополя голубые туристические автобусы, пока вопрос. Если инвесторы и правительство решат остановиться на двухэтажных автобусах и одном туристическом маршруте, то это случится, с учетом запланированной реконструкции улицы Ленина, в следующем, 2022-м.

«Если же инвестор закупит автобусы меньшей грузоподъемностью, они обеспечат два маршрута и выйдут уже в этом году», – сообщила Литовко.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Через два года: дорогу от Симферополя до Армянска обещают отремонтировать. Капитальный ремонт дороги от Симферополя до границы с Украиной через Красноперекопск и Армянск запланирован на 2023 год.

В Крыму разработали правила для водителей электросамокатов. Центр управления регионом (ЦУР) и общественники Крыма разработали рекомендации для пользователей электросамокатов с целью снизить количество инцидентов с их участием.

Проект затопленного ливнями участка «Тавриды» будет изменен. Сергей Аксенов поручил скорректировать проектное решение по участку трассы «Таврида», который накануне оказался затопленным после сильного дождя.

На выезде из Симферополя - обвал дороги. Схему движения автомобильного транспорта на выезде из Симферополя в сторону Евпатории изменят из-за образовавшейся на дороге ямы.