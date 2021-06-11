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Власть

В районе Московского рынка Симферополя планируют изменить схему движения грузовиков

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил рассмотреть возможность перенаправления потока грузовых автомобилей, обеспечивающих работу Московского рынка в Симферополе.

Об этом говорилось в ходе рабочего выезда главы региона в Железнодорожный район города.

Аксенов осмотрел придомовую территорию по улице Гагарина, 42, пообщался с местным активом, после чего высказался о необходимости изменения схемы движения грузовиков.

«На текущий момент грузовые автомобили проезжают через придомовую территорию», - говорится в сообщении управления информации и пресс-службы главы РК.

Кроме того, до 1 августа поручено заасфальтировать площадку на улице Гагарина, 38, установить во дворе искусственные неровности. На улице Гагарина, 22/1 необходимо сделать ямочный ремонт.

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