В Крыму опять кражи на кладбищах: воруют оградки

В дежурную часть МВД Красногвардейского района Крыма поступило заявление от 34-летней жительницы района о том, что с могилы ее умершего родственника было похищено металлическое ограждение.

В результате совместно проведенных сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемые в совершении данного преступления были установлены. Ими оказались ранее судимый 28-ми летний житель района и его 18-летний приятель.

Подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что похищенное сдали на металлолом, кроме того, рассказали полицейским о совершении еще ряда аналогичных краж. В ходе выяснения всех обстоятельств, полицейские установили причастность подозреваемых к совершению еще 14 фактов хищений металлических оградок, совершенных в начале текущего года.

Также полицейские установили, что в феврале текущего года в отношении данных граждан следователем были окончены и направлены в суд уголовные дела по обвинению их в совершении нескольких аналогичных эпизодов хищений.

По всем выявленным фактам краж следственным отделом МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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